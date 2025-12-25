انفجار يتسبب بحريق واسع بمنشأة صناعية غرب ألمانيا

وأفادت بأنها هرعت إلى مكان الحادث بقوة كبيرة حيث شارك 188 عنصر إطفاء في مكافحة الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.وأوضح متحدث باسم الشرطة أن سبب الحريق كان عطلا فنيا، مشيرا إلى عدم وجود دلائل على أن الحريق تم بفعل فاعل.وبسبب كثافة الدخان، تم استدعاء فرق الإطفاء إلى الموقع عند الساعة 1:49 فجرا.كما أن صعوبة الوضع ووجود عدة نقاط حريق في المجمع الصناعي الكبير والمتفرع، تم طلب تعزيزات إضافية خلال الليل.وانتهت العملية بشكل أولي عند الساعة 8:40 صباحا، قبل أن تضطر فرق الإطفاء قبل ظهر اليوم للعودة مؤقتا إلى الموقع لإخماد بعض بقايا الجمر.