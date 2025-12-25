تذيلت الترتيب الدولي.. إسرائيل تسجل أسوأ أداء لصورتها العالمية للعام الثاني

وأظهر المؤشر، الذي نشرته صباح اليوم الخميس مبادرة "براند " (BrandIL) المعنية بتسويق صورة الدولة عالميا، استمرار التدهور الحاد في سمعة إسرائيل للعام الثاني على التوالي منذ بداية الحرب على . وجاءت هذه النتائج في وقت دخلت فيه المؤشر للمرة الأولى.وبين التقرير مسارا تنازليا حادا: فقد جاءت إسرائيل في المرتبة 44 من أصل 46 دولة في 2022، ثم 46 من أصل 60 في 2023، قبل أن تسجل في 2025 "أسوأ أداء لها منذ تأسيس المؤشر".ولفت التقرير إلى تطور خطير يتمثل في تحول طبيعة ، والذي لم يعد يقتصر على الحكومة الإسرائيلية أو جيشها، بل امتد ليشمل المجتمع الإسرائيلي نفسه، الذي بات يُنظر إليه في العديد من الدول على أنه "مسؤول مباشر" عما يحدث في غزة. وأضاف أن المواطن الإسرائيلي بات ينظر إليه في عيون الكثيرين كـ "شخص غير مرغوب فيه"، في تحول وصفته الدراسة بأنه "غير مسبوق".وحدد المؤشر عدة مجالات رئيسية سجلت فيها إسرائيل أدنى الدرجات (المرتبة 50):التعاطف الإنساني: وصف الإسرائيليون بأنهم "غير محبوبين" مع تصاعد مشاعر النفور منهم.نظرة جيل Z: يرى جيل الشباب، خاصة في الغرب، إسرائيل كدولة "غير شرعية" و"رمز استعماري سام" ومنفصلة عن القيم الليبرالية، مع تآكل التمييز بين سياسات الحكومة ومواقف المواطنين.تصدير المنتجات: سجل تراجع حاد يعكس موقفا سلبيا متزايدا تجاه البضائع الإسرائيلية.وحذر التقرير من أن هذه الاتجاهات قد تؤدي إلى أضرار اقتصادية واسعة، تشمل تراجع الثقة العالمية، انخفاض الاستثمارات الأجنبية، تراجع السياحة، التأثير على التصنيف الائتماني، وإضعاف مكانة إسرائيل كدولة "شرعية" في .وأشار التقرير إلى مفارقة مثيرة، حيث أن المؤشرات الموضوعية لإسرائيل – مثل الناتج الفردي، متوسط العمر، ومستويات التعليم – تضعها ضمن العشر الأوائل عالميا. ومع ذلك، فإن هذا الترتيب المتدني في السمعة قد "يؤدي إلى تآكل إنجازاتها الاقتصادية والتكنولوجية على المدى البعيد".في المقابل، سجلت أكبر قفزة في الترتيب، وصعدت إلى المرتبة 42، في مسار يعكس، وفق التقرير، تزايد شرعيتها الدولية. كما لفت التقرير إلى أن ، الحليف الأبرز لإسرائيل، تواصل بدورها تراجع صورتها العالمية.أظهر المؤشر أن الدول الأكثر تعاطفا مع الإسرائيليين هي والولايات المتحدة والهند، فيما جاءت في أدنى المراتب، تلتها السويد وبولندا، ثم وفرنسا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.وشمل البحث، الذي أُجري خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، نحو 40 ألف مشارك من 20 دولة تمثل نحو 70% من سكان العالم. وأُدرجت السلطة الفلسطينية في المؤشر لأول مرة لأغراض المقارنة والمتابعة.