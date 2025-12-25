روسيا تكشف سبب تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية

وأضافت : "دعوني أذكركم: إن السبب الجذري والرئيسي للكارثة هو الهجمات الإرهابية التي شنها نظام باستخدام طائرات بدون على البنية التحتية المدنية الروسية".وأعربت زاخاروفا عن أملها في إتمام التحقيق في حادث تحطم الطائرة بسرعة وطي الأسئلة المتبقية المتعلقة به.في وقت سابق، أعلنت في كازاخستان عن إتمام العمل على فك تشفير مسجلات بيانات الرحلة الخاصة بالطائرة.وذكرت السلطات الكازاخستانية أن الضرر الذي لحق بطائرة الركاب الأذربيجانية في شهر من العام الماضي قد يكون ناجما عن شظايا رأس حربي لم يتم تحديد نوعه.وتحطمت طائرة إمبراير-190 تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت متجهة من إلى ، صباح يوم 25 ديسمبر 2024، بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان.