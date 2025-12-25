روسيا تعلن تدمير 48 مسيرة "معادية" فوق أراضيها

وأضافت الوزارة في بيانها: "في الفترة بين الساعة 15:00 و 20:00 بتوقيت من يوم الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 48 مسيرة جوية أوكرانية من طراز الطائرات فوق أراضي عدة مقاطعات روسية".ووفقا للبيان، تم تدمير 36 طائرة بدون – فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 طائرات بدون طيار – فوق أراضي ، ومسيرتين جويتين فوق أراضي مقاطعة ، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.