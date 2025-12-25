السعودية تدعو المجلس الانتقالي اليمني للانسحاب من محافظتين

دعت رسميا، اليوم الخميس، في إلى الانسحاب من محافظتين تسيطر عليهما قواته حاليا.

وقالت إن تصرفات الانفصاليين "أدت إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح جميع فئات الشعب اليمني، فضلاً عن القضية الجنوبية وجهود التحالف".

وأفادت الوزارة بأن المملكة تؤكد على أهمية التعاون بين جميع الفصائل والمكونات اليمنية لممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراءات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها.

وشدد البيان السعودي على أن جهود الوساطة تهدف إلى عودة إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات في تلك المناطق إلى قوات درع السلام.

وأوضحت الخارجية أن الجهود جارية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا.