الكشف عن ملفات أساسية يناقشها نتنياهو خلال لقائه ترامب

وذكرت القناة العبرية أن الملفات التي سيطرحها نتنياهو على في هي وسوريا ولبنان وإيران.وأوضحت "القناة 15" أن نتنياهو سيؤكد لوزرائه أنه لا انتقال للمرحلة الثانية دون إعادة آخر جثة من قطاع غزة.من جهتها، قالت صحيفة " اليوم" إن لقاء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي المرتقب في 29 الجاري سيختتم ببيان عن التقدم المحرز نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.وأضافت أن "جدول أعمال اجتماع نتنياهو وترامب المقرر عقده في فلوريدا الاثنين، سيركز على قضيتين رئيسيتين، وستناقش إحداهما خطوات إنهاء الحرب في غزة، فيما ستناقش الأخرى المسألة الإيرانية بعيدا عن الإعلام وخلف أبواب مغلقة.وأضافت أن الاجتماع "سيتناول تفاصيل المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسيتمحور حول نزع سلاح حماس وإنشاء هيئات حكم بديلة في غزة".وذكرت الصحيفة أن تلك الهيئات ستشمل هيئة إشرافية وهي مجلس السلام برئاسة ترامب، وسلطة حكم مدنية تتألف في معظمها من مسؤولين فلسطينيين من غزة.