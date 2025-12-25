تحذير أمريكي من احتمال نشوب صراع بين روسيا والناتو

وكتب ، في حسابه على منصة "إكس": "يتجه العالم بسرعة نحو صراع عسكري بين وحلف شمال الأطلسي".وأضاف: "لقد زرع الأوروبيون بذور صراع مستقبلي، وهم الآن يسقونها ويخصبونها، وأحذر من أن خطر الصدام المباشر بين روسيا وحلف يتزايد مع مرور كل عام".وأوضح أنه "لا يوجد شيء في السنوات الأربع الماضية يشير إلى أن هذا الاتجاه يتباطأ".في وقت سابق، أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن لا تلمس أي مؤشرات على نية "الناتو" إعادة النظر في نهج المجابهة مع روسيا التي لم توصد باب الحوار يوما.كما وصف الرئيس الروسي التصريحات حول احتمال شن روسيا هجوما على أوروبا بأنها "أكاذيب وخزعبلات"، مؤكدا أن روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع ، ولكن إذا بدأت أوروبا الحرب فروسيا مستعدة لها.