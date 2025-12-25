تركيا تنشر رادارات في الأراضي السورية

وأوضحت قناة "آي 24 نيوز" نقلا عن مصادر استخباراتية غربية أن "من شأن هذه الخطوة أن تحد بشكل كبير من حرية بالتحرك في المجال الجوي السوري، بل وقد تؤثر على قدرتها على استخدام الأجواء السورية لشن عمليات في ساحات أخرى، بما في ذلك ".وأضافت: "سيمكن نشر الرادارات التركية في من رصد تحركات الطائرات الإسرائيلية في سماء البلاد، حتى أثناء مرورها فوقها في طريقها إلى عمليات في وإيران، وقد تشكل هذه القدرة قيدا كبيرا على حرية عمل ".وأشارت إلى أنه "قبل حوالي عام، هاجمت إسرائيل سلسلة من القواعد العسكرية في سوريا، على خلفية مخاوف من أن ستسعى لإقامة قواعد دائمة على أراضي الدولة وستنشر هناك طائرات بدون ".كما ذكرت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر في وقت سابق، أن قد تبني قاعدتين عسكريتين في سوريا وتنشر هناك مقاتلات " " في المستقبل.