العواصف الثلجية تؤخر 50 رحلة جوية في مطارات موسكو
دوليات
2025-12-25 | 16:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
86 شوهد
تسبب استمرار العواصف الثلجية وتساقط الثلوج، بتأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات
موسكو
، منها 15 رحلة تأخرت لأكثر من ساعتين.
وقال يفغيني تيشكوفيتس كبير الخبراء في
مركز فوبوس للأرصاد الجوية
، وفق
وكالة نوفوستي
، إنه من المتوقع تساقط الثلوج وهبوب عواصف ثلجية في العاصمة ومحيطها مساء الخميس.
وتم تسجيل حدوث تأخيرات في جميع مطارات عقدة النقل الجوي في
موسكو
. وصرح ممثل عن مطار جوكوفسكي، حيث تأخرت أربع رحلات، لوكالة
نوفوستي
بأن التأخيرات لا علاقة لها بالأحوال الجوية.
وأشار إلى أن "التأخيرات في المطار المذكور تعود إلى تأخر وصول الطائرات من مطارات المغادرة... ولا توجد أي اضطرابات في
الجدول الزمني
بسبب الأحوال الجوية".
مقالات ذات صلة
مسيرة مجهولة تتسبب بإلغاء 80 رحلة جوية في مطار بروكسل
06:27 | 2025-11-05
الأجواء العراقية تزدحم بالطائرات: 24 ألف رحلة جوية في أيلول
08:39 | 2025-10-21
الإغلاق الحكومي يهدد بتعطيل 20 ألف رحلة جوية في أمريكا
04:52 | 2025-11-08
إلغاء 12 ألف رحلة جوية في أمريكا
11:46 | 2025-11-07
العواصف الثلجية
موسكو
مركز فوبوس للأرصاد الجوية
وكالة نوفوستي
الجدول الزمني
مركز فوبوس
نوفوستي
فوبوس
عاصم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق
محليات
33.73%
01:09 | 2025-12-25
ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق
01:09 | 2025-12-25
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
دوليات
27.35%
10:05 | 2025-12-24
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
10:05 | 2025-12-24
بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي" (وثيقة)
محليات
19.68%
07:00 | 2025-12-24
بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي" (وثيقة)
07:00 | 2025-12-24
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
سياسة
19.24%
05:21 | 2025-12-25
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
05:21 | 2025-12-25
أحدث الحلقات
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
الأكثر مشاهدة
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
اخترنا لك
اسرائيل تهدد بضرب ايران مجددا: صنعت صواريخا تضاهي القنبلة الذرية الصغيرة
02:41 | 2025-12-26
نتنياهو يتهم العراق بـ"اضطهاد المسيحيين"
02:35 | 2025-12-26
أكثر من 68 مليون زائر ومعتمر بالحرمين الشريفين خلال شهر
00:52 | 2025-12-26
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
17:34 | 2025-12-25
تركيا تنشر رادارات في الأراضي السورية
16:29 | 2025-12-25
لوس أنجلوس.. طوارئ وتحذيرات من فيضانات خطيرة
15:02 | 2025-12-25
