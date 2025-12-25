العواصف الثلجية تؤخر 50 رحلة جوية في مطارات موسكو

وقال يفغيني تيشكوفيتس كبير الخبراء في ، وفق ، إنه من المتوقع تساقط الثلوج وهبوب عواصف ثلجية في العاصمة ومحيطها مساء الخميس.وتم تسجيل حدوث تأخيرات في جميع مطارات عقدة النقل الجوي في . وصرح ممثل عن مطار جوكوفسكي، حيث تأخرت أربع رحلات، لوكالة بأن التأخيرات لا علاقة لها بالأحوال الجوية.وأشار إلى أن "التأخيرات في المطار المذكور تعود إلى تأخر وصول الطائرات من مطارات المغادرة... ولا توجد أي اضطرابات في بسبب الأحوال الجوية".