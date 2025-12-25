سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة

وجاء في خبر القناة: "وفقا لديلان ريكسينغ مدير عام شركة Rexing Companies اللوجستية العاملة في ولاية ، تمت سرقة شحنة من جراد البحر الحي بقيمة 400 ألف دولار كانت متجهة إلى متاجر كوستكو في ولايتي إلينوي ومينيسوتا قبل تسليمها".وأشار إلى أن السرقة تمت على الأرجح، بجهود عصابة إجرامية منظمة متخصصة في سرقة البضائع والشحنات الثمينة.ونوه ريكسينغ بأن الأمريكي يحقق في الحادث.وقال في حديث للقناة: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للبلاد بأكملها. إنها تؤثر بشكل مباشر على الشركات وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين".وبحسب معلومات الشرطة الأمريكية، تتراوح الخسائر السنوية الناجمة عن سرقة البضائع في البلاد بين 15 و 35 مليار دولار.