وقال نتنياهو في تصريحات بمناسبة أعياد ميلاد ، انه "يجب وضع حد لتهجير المتشددين وهجماتهم على المسيحيين في نيجيريا"، فيما قارن بين ما وصفه "معاملة للمسيحيين وما وصفه بالترهيب والاضطهاد الذي تواجهه المجتمعات في أجزاء من الشرق الأوسط".واعتبر ان "إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمارس فيها المسيحيون شعائرهم الدينية بحرية ودون خوف، حيث توفر حرية دينية كاملة للمسيحيين وترحب بالحجاج من جميع أنحاء العالم".وذكر ان "الهجمات على المسيحيين والتضييق عليهم وانخفاض اعدادهم يحصل في وسوريا ولبنان وتركيا والمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية"، قائلاً إن "هذا الاتجاه كان ثابتاً في جميع أنحاء المنطقة، بينما يزداد اعداد المسيحيين في إسرائيل".وتزامنت تصريحات نتنياهو هذه، مع الضجة التي شهدها العراق خلال اليومين الماضيين، عندما تحدث عن التطبيع بالمنطقة، مؤكدا ان التطبيع يجب ان يحصل مع العراق لانه مهد الديانات والتلمود ظهر في ، في تصريحات تم فهمها سياسيا وشعبيا على انها دعوة للتطبيع مع إسرائيل، الا ان والكنيسة الكلدانية أصدرت توضيحا اشارت فيه الى ان المقصود ليس التطبيع مع إسرائيل، بل ان دول العالم يجب ان تطبع مع العراق ليستقبل الحجاج من جميع انحاء العالم بصفته موطن الديانة الابراهيمية.وبالرغم من التوضيح، يرى كثيرون ان التصريح لا يزال مشكوك فيه، حيث يتحدث الكاردينال عن "الديانة الابراهيمية"، وهي أساسا يعتقد انها وسيلة للتطبيع من خلال قبول إسرائيل بوصفها "دولة يهودية"، تحمل احد الأديان السماوية المنبثقة من إبراهيم.