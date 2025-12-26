الجيش الإسرائيلي: نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله

وذكرت وسائل إعلامية ان "الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت جرود مدينة الهرمل شرق ".واضافت ان "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف محيط بلدة بصليا في قضاء ".وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه أغار على أهداف لحزب الله في لبنان ومن بينها ما زعم أنه مجمع تدريبات لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة.وجاء في البيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان. خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات جيش الدفاع ومواطني اسرائيل. في اطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح. كما تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل".وأضاف: "في المقابل هاجم جيش الدفاع عدة مباني عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان تشكل الاهداف التي تم ضربها إلى جانب اجراء حزب الله تدريبات عسكرية استعدادا لشن عمليات ضد اسرائيل انتهاكا للتفاهمات بين ولبنان وتهديدا على .