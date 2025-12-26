احباط هجوم ارهابي في ليلة رأس السنة

وفي التفاصيل، فقد نفذت الوكالة بالتعاون مع ، عملية مشتركة استهدفت "إبراهيم بورتاكوتشين"، العضو في ، والذي تم تحديده كأحد عناصر التنظيم.وكشفت معلومات استخباراتية من جهاز الاستخبارات التركي، أن إبراهيم بورتاكوتشين كان يعمل في لصالح داعش، ساعيا للانضمام إلى التنظيم في مناطق النزاع، ومستعدا لشن هجوم في تركيا لصالح التنظيم خلال فترة رأس السنة.وتبين أن بورتاكوتشين كان على اتصال بالعديد من المتعاطفين مع داعش محليا ودوليا، وبفضل العمل الدؤوب لجهاز الاستخبارات التركي، تم تحديد موقع الإرهابي.وبحسب المصادر، فإنه نتيجة للجهود المشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي والمديرية العامة للأمن، تم القبض على إبراهيم بورتاكوتشين في ولاية مالاتيا جنوب البلاد، وتم ضبط مواد رقمية تخصه، ومنشورات محظورة عُثر عليها في منزله.ونتيجة للتحقيقات، تبين أن المواد التي بحوزة عضو تنظيم داعش، بورتاكوتشين، تتضمن ما يلي:-برامج تابعة لتنظيم داعش -صور متعلقة بما يُسمى راية/شعارات تنظيم داعش -ملفات صوتية استخدمها تنظيم داعش لأغراض تحفيزية في عمليات التفجير الانتحاري/التضحية بالنفس، ولتشجيع الانضمام إلى التنظيم -صور ومقاطع فيديو لأعضاء وقادة تنظيم داعش -محاضر اجتماعات تنظيمية عقدها مع أعضاء تنظيم داعشوبالعمل المشترك بين جهاز الاستخبارات التركي (MIT) والمديرية العامة للأمن، تم إحباط خطط تنظيم داعش لشن هجمات على تركيا، وكشف جهوده في تجنيد عناصر جديدة، ومصادرة خططه العملياتية.