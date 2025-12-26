عملية في بيسان.. مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 آخرين برصاص وطعن ودهس

ونقلت "الجزيرة" عن مصادر محلية أن الهجوم وقع في 3 مواقع مختلفة؛ حيث بدأ بقيام المنفذ بدهس إسرائيلي، ثم ترجل من سيارته وشرع بطعن امرأة وأشخاص آخرين.وأكد الإسعاف الإسرائيلي أن العملية أسفرت عن مقتل امرأة (طعناً) ورجل (دهساً)، فيما نُقل 6 مصابين آخرين لتلقي العلاج.من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ العملية هو شاب ينحدر من بلدة قباطية قضاء جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت التقارير أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذ مما أدى إلى إصابته، وتمكنت من اعتقاله لاحقاً.