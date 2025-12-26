عقوبات صينية تطال 30 فرداً وشركة دفاع أميركية

وذكرت الوزارة أنه سيتم تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء الأفراد في ، مع منع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم، بالإضافة إلى منع الأفراد المدرجين على القائمة من دخول الأراضي الصينية.شملت قائمة العقوبات مؤسس شركة "أندوريل" للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين، إلى جانب شركات بارزة مثل "نورثروب غرومان سيستمز" و"إل 3 " للخدمات البحرية.ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الأسبوع الماضي عن تقديم أضخم صفقة أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار، مما أثار حفيظة التي اعتبرت الخطوة تجاوزاً للخطوط الحمراء في العلاقات الثنائية.