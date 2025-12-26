شيخ الأزهر يوجه نداء عالميا بشأن غزة

وقال الازهر في منشور على ، جاء فصه: "ما تشهده من ظروف مناخية قاسية هو اختبار حقيقي لضمير الإنسانية؛ فأبرياء نجوا من عدوان وإبادة لا يحتملها بشر يواجهون اليوم أمطارا وعواصف وبردا شديدا، وبينهم أطفال لا يجدون ما يقيهم قسوة ".وأضاف "هذا المشهد الأليم يضع العالم كله أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة: إما تضامن حقيقي لإنقاذهم، وإما مشاركة في تعميق آلامهم وجراحهم".وبعد عامين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، يواجه أكثر من مليوني فلسطيني منهكين في غزة ظروفا مناخية قاسية، في وقت دمر فيه الاحتلال أكثر من 85% من المساكن.