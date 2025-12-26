بسبب سلاح تايوان.. عقوبات صينية على شركات وأفراد أميركيين

وذكرت الوزارة في بيان أن "العقوبات استهدفت كيانات كبرى من بينها فرع شركة (بوينغ) في ، وشركتي (نورثروب جرومان سيستمز) و(إل 3 للخدمات البحرية)"، مشيرة إلى أن "الإجراءات تتضمن تجميد كافة الأصول العائدة لتلك الشركات والأفراد داخل ، ومنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم".وأضاف البيان، أن "القائمة شملت مؤسس شركة (أندوريل للصناعات الدفاعية) وتسعة مدراء تنفيذيين، حيث تقرر منعهم رسمياً من دخول الأراضي الصينية".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن "قضية تايوان تمثل جوهر المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر الأول في علاقاتها مع "، مشدداً على أن "أي أعمال استفزازية تتجاوز هذه الخطوط ستقابل برد رادع".وطالبت واشنطن بـ"الوقف الفوري لتجهيز الجزيرة بالأسلحة"، واصفة تلك التحركات بـ"الخطيرة"، فيما جددت تأكيدها على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن إبرام أضخم صفقة أسلحة لتايوان بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار.