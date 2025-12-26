أبو الغيط يدين التفجير اﻹرهابي في حمص السورية

وقال بيان للجامعة العربية تابعته إن "الأمين العام لجامعة الغيط يدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف بحي الذهب بحمص ظهر اليوم 26 الجاري، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء"، معرباً عن "خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".وأضاف البيان، أن "المتحدث الرسمي باسم الأمين العام نبه الى كافة المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار ، من خلال زرع الفتن ونشر "، مشدداً على "أهمية تكثيف الجهود بهدف تجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا ".وجدد المتحدث باسم الامين العام- حسب البيان- التأكيد على "دعم لجهود في مكافحة تنظيم الإرهابي والإرهاب بكافة أشكاله، والتعاون مع بهدف التصدي للمخاطر الارهابية واجتثاث منابعها".