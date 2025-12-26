رجل يطعن 3 نساء في مترو الانفاق بباريس.. البحث عن الجاني مستمر

وقال الإعلام الفرنسي إن عمليات الطعن وقعت يوم الجمعة بين الساعة 4:15 مساء و4:45 مساء.وأشار إلى أن الجاني فر من مكان الحادث وأن السلطات كثفت عمليات البحث لإلقاء القبض عليه.ولفت إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن المشتبه به من أصل ومولود عام 2000، وكان يرتدي سترة خضراء وسوداء.وفي تفاصيل الحادث، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجلا مسلحا بسكين هاجم عدة نساء على الخط الثالث من .ووفقا لعدة مصادر من الشرطة، الرجل سكينا وطعن ثلاث نساء في محطات مختلفة على الخط الذي يربط بين بانيوليه وليفالوا-بيريه.وأوضحت المصادر أن الهجمات تمت في محطات مترو "آرت إيه ميتييه" و"ريبوبليك" و" "، وهي معلومات أكدتها هيئة النقل العام في باريس (RATP) لصحيفة "لو باريزيان".وأكدت أن رجال الإطفاء في باريس قدموا الإسعافات الأولية للضحايا على الفور، فيما لا تزال خطورة إصاباتهم غير معروفة.