امريكا.. مقتل رجل وإصابة شرطيين في تبادل إطلاق نار بكارولاينا الشمالية

وأصيب في الحادث أيضا فردان من شرطة بلدة مينت هيل، وهما في حالة حرجة، كما ذكرت في بيان نشر على .وتم استدعاء ضباط شرطة مينت هيل إلى موقع تبادل حضانة الطفل عند متجر "إديبل آرانجمنت" في حوالي الساعة 10:45 من صباح اليوم الجمعة.وقالت السلطات إن الرجل أخرج مسدسا وبدأ بإطلاق النار، فرد رجل الشرطة بإطلاق النار عليه. وأوضحت الشرطة أن الرجل لقي مصرعه خلال تبادل إطلاق النار.