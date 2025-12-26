الأزهر حول تفجير مسجد حمص: اعتداء على حرمة النفس

وذكر ، في بيانه الجمعة، أن "هذه الجريمة تمثل اعتداء على حرمة النفس البشرية وانتهاكا لحرمة دور العبادة"، مشيرا إلى أن "مرتكبيها يفتقدون كل معاني الدين والإنسانية والأخلاق، ويستهينون بحياة الآخرين ويشكلون تهديدا لأمن المجتمعات واستقرارها".وأشار البيان إلى أن " يعزي الشعب السوري بجميع مكوناته"، داعيا جميع السوريين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة هذه الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار البلاد ونشر ، والحفاظ على وحدة الشعب السوري.وتقدم الأزهر الشريف "بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء والشعب السوري"، داعيا الله تعالى "أن يحفظ وشعبها من كل سوء".ووقع انفجار داخل في أثناء صلاة الجمعة في حي وادي الذهب في ؛ ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات.وبحسب السورية استهدف الانفجار في شارع الخضري بحي وادي الذهب بمدينة حمص، مشيرة إلى تحرك الأمن الداخلي على الفور إلى الموقع، وفرضها طوقا أمنيا حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل "الإجرامي".وتبنت مجموعة "سرايا أنصار السنة"، في بيان، تفجير العبوات الناسفة داخل المسجد، قائلة إنها فجرت العبوات بالتعاون مع مسلحين من جماعة أخرى.وقالت المجموعة التي تأسست بعد الإطاحة بالحكم السابق قبل عام والتي سبق أن تبنت التفجير الانتحاري داخل كنيسة في دمشق في يونيو: إن "هجماتنا ستستمر في التزايد".وأشارت المجموعة في بيانها على تطبيق "تلغرام"، إلى سقوط 40 شخصا بين قتيل وجريح، نافية "أن التفجير استهدف مسجدا لأهل السنة والجماعة".