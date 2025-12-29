مداهمة انتهت باشتباكات.. داعش يصيب 7 عناصر من الامن التركي

وقالت وسائل اعلام تركية، ان 7 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح نتيجة اشتباكات مع مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم ، حيث كانت القوات الأمنية تقتحم المنزل في محاولة لاعتقال المشتبه بهم قبل ان يفتحوا النار على القوة المداهمة في منطقة يالوفا شمال غربي .واعتقلت قوات الامن التركية خلال الأيام القليلة الماضية اكثر من 120 متهما بالانتماء لداعش ضمن حملة استخبارية لملاحقة واحباط عمليات إرهابية مخطط لها في ليلة راس السنة.