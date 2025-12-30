السلطة المحلية في حضرموت: نؤيد القرار الرئاسي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإخلاء قواتها

وقالت السلطة المحلية في حضرموت في بيان لها، "نؤيد القرار الرئاسي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإخلاء قواتها"، مشددة "حريصون على ضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية".وأضافت السلطة المحلية، "نستعد للتنسيق وتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية مع قوات درع الوطن، وندعو أبناء المحافظة وقوات الأمن والجيش إلى الالتفاف حول القيادة ".وتابعت السلطة المحلية في حضرموت، "نثمن دعم المستمر لأمن واستقرار ".