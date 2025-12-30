الخارجية الإماراتية ترد على السعودية: ناسف لما ورد في البيان الذي تضمن مغالطات جوهرية

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان ورد لـ ، انها "تعرب عن أسفها لما ورد في بيان الشقيقة وما تضمنه من مغالطات جوهرية"، مبينة "نرفض رفضا قاطعا الزج باسم الإمارات في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية".وذكرت "نستهجن الادعاءات بشأن توجيه أي طرف للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية الشقيقة"، مؤكدة "الحرص على أمن واستقرار السعودية الشقيقة واحترامنا الكامل لسيادتها وأمنها الوطني".وبينت ان "العلاقات الأخوية مع السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة ونحرص على التنسيق مع الأشقاء بالمملكة"، موضحة ان "موقفنا منذ بداية الأحداث في حضرموت والمهرة كان العمل على احتواء الموقف ودعم التهدئة".