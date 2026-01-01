دولة أوروبية بصدد حظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
02:00 PM
الى
02:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551839-639028717894042799.jpg
دولة أوروبية بصدد حظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
دوليات
2026-01-01 | 08:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
تستعد
فرنسا
لإقرار تعديل تشريعي لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية يشمل حظر استخدام
وسائل التواصل الاجتماعي
لمن دون الخامسة عشرة.
وتستلهم الحكومة الفرنسية هذه المبادرة من التجربة
الأسترالية
، والتي من خلالها أصبحت
أستراليا
في
ديسمبر
2025 أول دولة في العالم تحظر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية على المستخدمين دون السادسة عشرة.
ويأتي هذا الإجراء كرد فعل على بيانات مقلقة تظهر الانتشار الواسع للمخاطر الرقمية. فقد كشفت دراسة أسترالية أن 96% من الأطفال بين العاشرة والخامسة عشرة من العمر نشطون على
وسائل التواصل الاجتماعي
، مع تعرض سبعة من كل عشرة قاصرين لمحتوى ضار يتعلق بالعنف أو كراهية النساء أو اضطرابات الأكل أو الانتحار. كما أن أكثر من نصف هؤلاء الأطفال واجهوا التنمر الإلكتروني، بينما تعرض واحد من كل سبعة لسلوك استدراجي أو مفترس عبر الإنترنت.
وفي
فرنسا
نفسها، سلط تحقيق برلماني أجري في سبتمبر 2025 الضوء على خطورة الوضع، حيث وصفت منصة "
تيك توك
" بأنها "سم بطيء" للقصر، محذرة من أن خوارزمياتها تحبس المستخدمين الصغار في "فقاعات" من المحتوى السلبي.
وهذا الواقع دفع الحكومة الفرنسية لوضع
مشروع قانون
يرتكز على محورين رئيسيين: الأول هو منع الأطفال دون 15 تماما من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، والثاني هو حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية للطلاب بين بين 15 و18عاما.
إضافة إلى ذلك، سيخضع المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما لـ"حظر تجول رقمي"، يقطع بموجبه الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي كل ليلة من الساعة العاشرة مساء حتى الثامنة صباحا.
وهذه الإجراءات تكمل القيود الموجودة أصلا في المدارس الابتدائية والمتوسطة، لتشكل معها بيئة تعليمية خالية من الهواتف الذكية عبر مراحل التعليم الإلزامي كلها.
ويبرر القائمون على المشروع هذه الإجراءات الصارمة بالحاجة الملحة لحماية
الصحة
النفسية والعقلية للأجيال الشابة. فقد صرح الرئيس
إيمانويل ماكرون
أن: "كلما زاد وقت الشاشة، انخفض التحصيل الدراسي... وكلما زاد وقت الشاشة، زادت مشاكل الصحة النفسية".
ويعكس المشروع قناعة رسمية بأن المخاطر الرقمية تعيق نمو الأطفال وقدرتهم على العمل في إطار مجتمعي سليم.
ويخضع مشروع القانون حاليا للمراجعة القانونية في
مجلس الدولة الفرنسي
، لضمان امتثاله لتشريعات
الاتحاد الأوروبي
وخاصة
قانون الخدمات الرقمية
، قبل أن يطرح للتصويت في البرلمان المقرر في يناير 2026، على أن يبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل، اعتبارا من سبتمبر 2026.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
دون 15 عاماً.. دولة تحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي
10:37 | 2025-11-08
الاتحاد الأوروبي يتحرك نحو تحديد سن استخدام منصات التواصل الاجتماعي
01:46 | 2025-10-24
كيف يغير أسبوع واحد بدون وسائل التواصل الاجتماعي صحتك النفسية؟
12:31 | 2025-11-26
تسونامي رقمي في العراق: 40 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في 2025
04:46 | 2025-11-20
فرنسا
المراهقين
مواقع التواصل
وسائل التواصل الاجتماعي
قانون الخدمات الرقمية
مجلس الدولة الفرنسي
الاتحاد الأوروبي
إيمانويل ماكرون
الدولة الفرنسي
إيمانويل ماكر
مانويل ماكرون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
اقتصاد
29.77%
12:20 | 2025-12-31
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
12:20 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
أمن
25.09%
06:31 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
06:31 | 2025-12-31
ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
أخبار الطقس
23.49%
00:56 | 2025-12-31
ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
00:56 | 2025-12-31
أسعار الدولار.. استقرار في بغداد وانخفاض في أربيل
اقتصاد
21.65%
03:23 | 2025-12-31
أسعار الدولار.. استقرار في بغداد وانخفاض في أربيل
03:23 | 2025-12-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
اخترنا لك
الاحتجاجات الإيرانية تتوسع.. الغلاء يطلق موجة غضب وتسجيل أولى الوفيات المدنية والعسكرية
11:36 | 2026-01-01
سويسرا.. ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين بحريق حانة خلال احتفالات رأس السنة
10:53 | 2026-01-01
بمساعدة والدته.. طالب يشن هجوما دمويا على معلمة ويمزق وجهها
10:07 | 2026-01-01
الطوفان يغرق صاحبه.. مدعي النبوة في قبضة أمن غانا بسبب الاحتيال
08:05 | 2026-01-01
ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للفنانين العرب في 2026؟.. هل سيخرج فضل شاكر
07:24 | 2026-01-01
بليلة رأس السنة.. حريق يدمر كنيسة عمرها 150 عاما في هولندا (فيديو)
02:40 | 2026-01-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.