دولة أوروبية بصدد حظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي

وتستلهم الحكومة الفرنسية هذه المبادرة من التجربة ، والتي من خلالها أصبحت في 2025 أول دولة في العالم تحظر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية على المستخدمين دون السادسة عشرة.ويأتي هذا الإجراء كرد فعل على بيانات مقلقة تظهر الانتشار الواسع للمخاطر الرقمية. فقد كشفت دراسة أسترالية أن 96% من الأطفال بين العاشرة والخامسة عشرة من العمر نشطون على ، مع تعرض سبعة من كل عشرة قاصرين لمحتوى ضار يتعلق بالعنف أو كراهية النساء أو اضطرابات الأكل أو الانتحار. كما أن أكثر من نصف هؤلاء الأطفال واجهوا التنمر الإلكتروني، بينما تعرض واحد من كل سبعة لسلوك استدراجي أو مفترس عبر الإنترنت.وفي نفسها، سلط تحقيق برلماني أجري في سبتمبر 2025 الضوء على خطورة الوضع، حيث وصفت منصة " " بأنها "سم بطيء" للقصر، محذرة من أن خوارزمياتها تحبس المستخدمين الصغار في "فقاعات" من المحتوى السلبي.وهذا الواقع دفع الحكومة الفرنسية لوضع يرتكز على محورين رئيسيين: الأول هو منع الأطفال دون 15 تماما من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، والثاني هو حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية للطلاب بين بين 15 و18عاما.إضافة إلى ذلك، سيخضع المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما لـ"حظر تجول رقمي"، يقطع بموجبه الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي كل ليلة من الساعة العاشرة مساء حتى الثامنة صباحا.وهذه الإجراءات تكمل القيود الموجودة أصلا في المدارس الابتدائية والمتوسطة، لتشكل معها بيئة تعليمية خالية من الهواتف الذكية عبر مراحل التعليم الإلزامي كلها.ويبرر القائمون على المشروع هذه الإجراءات الصارمة بالحاجة الملحة لحماية النفسية والعقلية للأجيال الشابة. فقد صرح الرئيس أن: "كلما زاد وقت الشاشة، انخفض التحصيل الدراسي... وكلما زاد وقت الشاشة، زادت مشاكل الصحة النفسية".ويعكس المشروع قناعة رسمية بأن المخاطر الرقمية تعيق نمو الأطفال وقدرتهم على العمل في إطار مجتمعي سليم.ويخضع مشروع القانون حاليا للمراجعة القانونية في ، لضمان امتثاله لتشريعات وخاصة ، قبل أن يطرح للتصويت في البرلمان المقرر في يناير 2026، على أن يبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل، اعتبارا من سبتمبر 2026.