"السيناريو سيتكرر بفنزويلا".. مسؤول روسي: الانتصار المؤقت للامريكان في العراق تحول لهزائم وكوارث

وقال بوشكوف في تصريحات نشرتها وكالة "ТАСС" الروسية: "لا يمكن إنكار الطابع الدراماتيكي لأفعال وإعلاناته، لكن فعاليتها أمر آخر، الرؤساء السابقون للولايات المتحدة أيضا كانوا مبتهجين بانتصاراتهم في وأفغانستان وليبيا، وسارعوا لإعلان انتصارهم المؤقت، الذي تحول فيما بعد إلى هزائم أو كوارث، كما حدث في ليبيا والعراق، حيث غرقت لسنوات طويلة".وأضاف السيناتور الروسي أن "الهجوم الأمريكي على فنزويلا واختطاف رئيسها يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية، معيدا للأذهان ممارسات الإمبريالية في القرن التاسع عشر"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة أعادت إحياء مفهوم الغرب ، من خلال اعتبارها نفسها صاحبة الحق في التصرف كيفما تشاء في نصف الكرة الغربي".وتابع بوشكوف قائلا: "لكن ماذا ستكون عليه النتيجة النهائية؟ ألن يتحول هذا الانتصار المؤقت إلى ؟".وفي 3 كانون الثاني، الفنزويلي خيل أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس، واصفا هذه الأعمال بأنها عدوان عسكري. وقد تم فرض حالة الطوارئ في البلاد.لاحقا، أكد الرئيس الأمريكي تنفيذ ضربات ضد فنزويلا، مشيرا إلى اختطاف الرئيس وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة.ووفقا لتقارير شبكة "CNN"، فإن مادورو وزوجته محتجزان في مركز احتجاز بمنطقة بروكلين جنوب .