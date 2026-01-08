الصفحة الرئيسية
بعد توقيف قيادي في "داعش" بين باكستان وأفغانستان.. ماذا وراء محمد غورن
دوليات
2026-01-08 | 15:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
5 شوهد
أعلنت أجهزة الاستخبارات في
أنقرة
توقيف شخص تركي بين
أفغانستان
وباكستان يُشتبه بأنّه قيادي في تنظيم "داعش" وكان يخطّط لاعتداءات في المنطقة وحتى في أوروبا، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وقالت الوكالة إن "محمد غورن، أحد القادة المشتبه بهم في تنظيم
داعش
، أوقف في منطقة أفغانستان-باكستان خلال عملية نفّذتها منظّمة
الاستخبارات الوطنية
(MIT) ونُقل إلى
تركيا
".
وأثار اعتقال محمد غورن، أحد كبار عناصر تنظيم داعش في
خراسان
(داعش-خراسان)، على يد جهاز الاستخبارات التركي قرب الحدود الأفغانية
الباكستانية
في أواخر كانون الأول 2025، الانتباه مجدداً إلى الادعاءات المستمرة بأن باكستان توفر ملاذاً آمناً ومساحة عملياتية لشبكات إرهابية ناشطة في جنوب ووسط
آسيا
.
ويتزامن هذا التطور مع ظهور ملف هندي سري يُفصّل ما يصفه بشراكة سرية ومتنامية بين داعش-خراسان وجماعة عسكر طيبة المسلحة المتمركزة في باكستان، ووفقاً للملف، فإن هذا التعاون تم تنسيقه ودعمه من قبل جهاز الاستخبارات الباكستاني.
ولطالما اعتبر محللو الأمن أن جماعة عسكر طيبة، المصنفة إرهابية من قبل
الأمم المتحدة
والمسؤولة عن هجمات مومباي عام 2008، تستفيد من دعم
مالي
ولوجستي وعملياتي من جهاز الاستخبارات الباكستاني، في الوقت نفسه، تراكمت الأدلة التي تشير إلى صلات باكستان بتنظيم داعش خراسان بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية.
ففي نيسان 2024، اعتقلت السلطات الأفغانية عدداً من المواطنين الطاجيكيين الذين أفادت التقارير بأنهم اعترفوا بتلقيهم تعليمات بالسفر إلى كويتا، باكستان، للتدريب قبل نشرهم في مناطق النزاع الإقليمية، وقد ظهرت أدلة إضافية من عناصر داعش خراسان الذين تم القبض عليهم.
وصرّح
عبد الرحيم
مسلم دوست، أحد الأعضاء المؤسسين للتنظيم، في مقطع فيديو مسجل، بأن ضباطاً من جهاز الاستخبارات الباكستاني سهّلوا تقديم مساعدات مالية لحافظ سعيد خان، وهو مسلح باكستاني المولد شغل منصب أمير داعش خراسان حتى وفاته في تموز 2016، وبالمثل، كشف اعتقال زعيم داعش خراسان، أسلم فاروقي- وهو أيضاً مواطن باكستاني - عام 2020 على يد القوات الأفغانية عن مزيد من صلات داعش خراسان بجهاز الاستخبارات الباكستاني.
وفي معرض تعليقه على هذه المعلومات، قال مسؤول أفغاني رفيع المستوى: "إن داعش خراسان هو في جوهره نتاج شيطاني لجهاز الاستخبارات الباكستاني".
وخلال اجتماع للأمم المتحدة في مارس 2024، أكد رئيس
الحركة الوطنية
البلوشية الدكتور نسيم بلوش أن معسكرات داعش العاملة في بلوشستان تعمل تحت إشراف الجيش الباكستاني.في الآونة الأخيرة، تركز الاهتمام على صورة انتشرت في أوساط الاستخبارات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
