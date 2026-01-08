بعد توقيف قيادي في "داعش" بين باكستان وأفغانستان.. ماذا وراء محمد غورن

أعلنت أجهزة الاستخبارات في توقيف شخص تركي بين وباكستان يُشتبه بأنّه قيادي في تنظيم "داعش" وكان يخطّط لاعتداءات في المنطقة وحتى في أوروبا، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية.

وقالت الوكالة إن "محمد غورن، أحد القادة المشتبه بهم في تنظيم ، أوقف في منطقة أفغانستان-باكستان خلال عملية نفّذتها منظّمة (MIT) ونُقل إلى ".

وأثار اعتقال محمد غورن، أحد كبار عناصر تنظيم داعش في (داعش-خراسان)، على يد جهاز الاستخبارات التركي قرب الحدود الأفغانية في أواخر كانون الأول 2025، الانتباه مجدداً إلى الادعاءات المستمرة بأن باكستان توفر ملاذاً آمناً ومساحة عملياتية لشبكات إرهابية ناشطة في جنوب ووسط .

ويتزامن هذا التطور مع ظهور ملف هندي سري يُفصّل ما يصفه بشراكة سرية ومتنامية بين داعش-خراسان وجماعة عسكر طيبة المسلحة المتمركزة في باكستان، ووفقاً للملف، فإن هذا التعاون تم تنسيقه ودعمه من قبل جهاز الاستخبارات الباكستاني.

ولطالما اعتبر محللو الأمن أن جماعة عسكر طيبة، المصنفة إرهابية من قبل والمسؤولة عن هجمات مومباي عام 2008، تستفيد من دعم ولوجستي وعملياتي من جهاز الاستخبارات الباكستاني، في الوقت نفسه، تراكمت الأدلة التي تشير إلى صلات باكستان بتنظيم داعش خراسان بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية.

ففي نيسان 2024، اعتقلت السلطات الأفغانية عدداً من المواطنين الطاجيكيين الذين أفادت التقارير بأنهم اعترفوا بتلقيهم تعليمات بالسفر إلى كويتا، باكستان، للتدريب قبل نشرهم في مناطق النزاع الإقليمية، وقد ظهرت أدلة إضافية من عناصر داعش خراسان الذين تم القبض عليهم.

وصرّح مسلم دوست، أحد الأعضاء المؤسسين للتنظيم، في مقطع فيديو مسجل، بأن ضباطاً من جهاز الاستخبارات الباكستاني سهّلوا تقديم مساعدات مالية لحافظ سعيد خان، وهو مسلح باكستاني المولد شغل منصب أمير داعش خراسان حتى وفاته في تموز 2016، وبالمثل، كشف اعتقال زعيم داعش خراسان، أسلم فاروقي- وهو أيضاً مواطن باكستاني - عام 2020 على يد القوات الأفغانية عن مزيد من صلات داعش خراسان بجهاز الاستخبارات الباكستاني.

وفي معرض تعليقه على هذه المعلومات، قال مسؤول أفغاني رفيع المستوى: "إن داعش خراسان هو في جوهره نتاج شيطاني لجهاز الاستخبارات الباكستاني".

وخلال اجتماع للأمم المتحدة في مارس 2024، أكد رئيس البلوشية الدكتور نسيم بلوش أن معسكرات داعش العاملة في بلوشستان تعمل تحت إشراف الجيش الباكستاني.في الآونة الأخيرة، تركز الاهتمام على صورة انتشرت في أوساط الاستخبارات.