هل يعاد سيناريو كورونا؟.. فيروس جديد يدخل مطارات آسيوية بحالة انذار

وفي ، يخضع نحو مئة شخص للحجر الصحي بعد اكتشاف الفيروس في أحد المستشفيات، إذ جاءت نتائج فحوصات طبيب وممرضة وموظف آخر إيجابية، وذلك بعد تأكيد أول حالتين لممرضين من نفس المنطقة.وفيروس "نيباه" هو مرض حيواني المنشأ ينتقل بشكل رئيسي إلى البشر من الخنازير والخفافيش المصابة، ولكن يمكن أن ينتقل أيضاً من خلال الاتصال الوثيق بين الأشخاص.وتُعدّ ونيبال وتايوان من بين الدول والمناطق التي عززت إجراءاتها بعد تأكيد خمس حالات إصابة بفيروس نيباه في ولاية الغربية .وكانت العالمية وصفت فيروس "نيباه" بأنه من مسببات الأمراض ذات الأولوية، نظراً لقدرته على التسبب في وباء.وقد تشمل الأعراض الأولية للعدوى الحمى، والصداع، وآلام العضلات، والقيء، والتهاب الحلق، أما أعراضها الأكثر خطورة فتشمل الدوخة أو النعاس، وتغير مستوى الوعي، والتهاب رئوي حاد غير نمطي، ومشكلات في التنفس.