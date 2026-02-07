القاعدة تعود.. إشارات دولية وتحركات ميدانية تثير القلق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

القاعدة تعود.. إشارات دولية وتحركات ميدانية تثير القلق

دوليات

2026-02-07 | 04:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القاعدة تعود.. إشارات دولية وتحركات ميدانية تثير القلق
450 شوهد

السومرية نيوز – محلي
في تصريح مقتضب لم يحظَ باهتمام واسع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبارة من كلمتين فقط: "القاعدة عادت".

ورغم أن ترامب عُرف بتصريحاته المتكررة والمثيرة للجدل، إلا أن هذه الجملة القصيرة فتحت باب تساؤلات واسعة حول دلالاتها الأمنية والسياسية، خصوصاً في ظل تطورات إقليمية متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وتزامنا مع انسحاب القوات الأميركية من العراق.
ويرى مراقبون أن "هذا التصريح قد يعكس تقييماً استخبارياً أميركياً بعودة نشاط تنظيم القاعدة بعد سنوات من التراجع، مستفيداً من فراغات أمنية وصراعات إقليمية، إضافة إلى تغيّر أولويات القوى الكبرى".
تفجير إسلام آباد: مؤشر ميداني خطير
تزامن هذا الجدل مع حادث أمني خطير شهدته العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث وقع تفجير انتحاري داخل مسجد، بعد نحو ثماني سنوات من هدوء نسبي على هذا النوع من الهجمات.
وأسفر التفجير عن سقوط 31 قتيلاً وأكثر من 200 جريح، بحسب مصادر رسمية.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي نهائي حول الجهة المنفذة، إلا أن طبيعة العملية وتوقيتها أعادا إلى الأذهان سيناريوهات عودة التنظيمات المتطرفة إلى الساحة الباكستانية، في ظل تعقيدات المشهد الأفغاني بعد سيطرة طالبان.
بيان منسوب للقاعدة ودعوات للتصعيد
في تطور لافت، تداولت مصادر أمنية وإعلامية بياناً منسوباً إلى تنظيم القاعدة، دعا فيه إلى ما وصفه بالجهاد ضد القوات الأميركية والكيان الإسرائيلي، مع التركيز على استهداف القطع البحرية الأميركية المنتشرة في بحر العرب.
وبحسب هذه المصادر، فإن البيان صدر باسم زعيم التنظيم الحالي محمد صلاح الدين زيدان المعروف بسيف العدل، ووجّه دعوة مباشرة إلى فرع التنظيم في شبه الجزيرة العربية، بقيادة سعد بن عاطف العولقي، للقيام بعمليات ضد أهداف أميركية.
اليمن وبحر العرب في صلب الحسابات
وأشار البيان، وفق ما نُقل، إلى أن اختيار فرع اليمن يعود إلى تمركزه في محافظات جنوبية عدة، من بينها حضرموت وأبين وشبوة والبيضاء، وهي مناطق تطل بغالبيتها على سواحل بحر العرب.
ويرى محللون أن "هذا التموضع الجغرافي يمنح التنظيم، نظرياً، قدرة على تهديد الملاحة الدولية أو استهداف قطع بحرية، في حال توافرت له الإمكانات اللوجستية".
وتطرق البيان كذلك إلى حادثة استهداف المدمرة الأميركية يو إس إس كول في ميناء عدن عام 2000، في محاولة لاستحضار رمزية تاريخية وتعبوية، في أول خطاب عام واسع النطاق يُنسب للتنظيم منذ عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان.
قلق إقليمي ودولي
وإعادة ظهور خطاب القاعدة بهذا الشكل، سواء ثبتت صحة البيانات المتداولة أم لا، تثير مخاوف إقليمية ودولية من مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، خصوصاً في مناطق تعاني أصلاً من هشاشة أمنية وصراعات مفتوحة".
ويرى خبراء أن "أي عودة فعلية للتنظيم ستعني تصعيداً في المواجهات غير المتكافئة، وفتح جبهات جديدة تمتد من جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط، بما يحمله ذلك من تهديد مباشر لأمن الدول والمجتمعات".
وتبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى جدية هذه التحركات، وحدود توظيفها في صراعات النفوذ الدولية، وما إذا كانت المنطقة مقبلة على فصل جديد من نشاط التنظيمات المتطرفة بأسماء قديمة وأدوار متجددة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
Play
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
Play
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
Play
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Play
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
Play
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
Play
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
Play
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
Play
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
Play
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Play
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
Play
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
Play
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04

اخترنا لك
تفاصيل جديدة عن الانتحاري في باكستان امس
05:34 | 2026-02-07
بيان بشأن وقف رحلات العمرة للسعودية
05:20 | 2026-02-07
مصر تواصل "دبلوماسية التهدئة": اتصالات مكثفة مع مسقط بشأن إيران
04:36 | 2026-02-07
"ستكون أسوأ ألف مرة من حرب العراق".. مختص بالسياسة الامريكية يفكك "نوايا التفاوض" والضغط على ايران
03:28 | 2026-02-07
عراقجي: ملف الصواريخ خط أحمر خارج طاولة التفاوض
03:01 | 2026-02-07
ترامب بعد جولة المفاوضات الأولى.. إيران ترغب بإبرام اتفاق
02:51 | 2026-02-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.