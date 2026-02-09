رغم المفاوضات.. إيران: جاهزون لجميع السيناريوهات العسكرية

وقال المتحدث باسم اللواء رضا طلايي نيك، أن القوات المسلحة "تتمتع بجاهزية عالية جداً للتعامل مع أي خطأ في الحسابات أو اعتداء محتمل من الأعداء".وأضاف خلال مراسم انضمام أسطول الطائرات المسيرة التابع لجمعية في مجال الإغاثة والإنقاذ، أن "الحكومة والشعب بالتوازي مع الجاهزية الدفاعية واستعداد القوات المسلحة، لن يسمحا مطلقاً بأن يتوقف مسار الحياة أو مسار التقدم" في البلاد.كما شدد على أن "التقدم الوطني سيتواصل بسرعة أكبر بالتزامن مع تعزيز القدرات الدفاعية".