تسلم 4000 دولار مكافأة.. اعترافات صادمة بخط اليد لجاسوس قاد الموساد لاغتيال السيد نصرالله

ووفقا للصحيفة أن " للأمن العام ختمت تحقيقاتها مع الموقوف محمد. ص، وأحالته، منذ أسابيع، إلى المحكمة العسكرية الدائمة في ، حيث يخضع حاليا لجلسات استجواب لدى العسكري".وأضافت ان "الموقوف لا يزال لدى الأمن العام بطلب من الشرطة العسكرية، فيما تتم مواجهته خلال الجلسات باعترافات صادمة أدلى بها، تتعلق بمهام تجسسية نفذها لمصلحة جهاز الموساد الإسرائيلي على مراحل، بدأت قبل أعوام قليلة، وكان جزء منها مرتبطا بتقديم تسهيلات ومعلومات ساهمت في اغتيال قادة وعناصر في المقاومة إلى جانب تحضيرات تهدف لتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي ".وبحسب الصحيفة، فإن "الصدمة الأكبر للمحققين تمثلت في اعترافات خطية دونها محمد. ص. بخط يده، تتعلق بتقديمه معلومات حساسة لمشغله، وهو ضابط في الموساد يدعى ، ويقيم في بلغاريا، وكان يتواصل معه عبر تطبيق محادثة مشفر، حيث شملت هذه المعلومات أسماء أشخاص ينشطون في صفوف – قوات الفجر، من بينهم أحد أقاربه، الذي اغتيل لاحقا بواسطة مسيرة إسرائيلية في منطقة عنجر".وأشارت إلى أن "الاعتراف المركزي، الذي شكل نقلة نوعية في مسار التحقيق، تمثل باعتراف محمد. ص. بخط يده أيضا بأنه ساهم في توفير معلومات لوجستية قد تكون أدت إلى اغتيال الأمين العام الأسبق لحزب الله، حسن نصرالله".وبحسب معطيات التحقيق، "اعترف محمد. ص. بوجوده على الأراضي اللبنانية خلال صيف عام 2024، وتحديدا قبل بدء الحرب الإسرائيلية على ، فيما أفاد بأنه كان يتلقى من مشغله مارتن توجيهات وإحداثيات لمواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت عبر التطبيق المشفر، وكان يطلب منه إشراك أفراد من مجموعته بالمهمة، عبر تزويدهم بالإحداثيات بعد تدوينها على الورق".ووفق إفاداته "كانت هذه الإحداثيات تشير إلى مواقع محددة في الضاحية، حيث كان أفراد المجموعة يتوجهون إليها على مراحل، مزودين بجهاز خاص سلمهم إياه محمد. ص.، وتتمثل وظيفته في تحديد العمق بين سطح الأرض وما هو تحتها. ويفسر ذلك بأنهم كانوا يقصدون فتحات تهوية تعود لأنفاق أو منشآت تابعة لحزب الله، بهدف تحديد عمقها، ما يسهل كيفية التعامل معها عسكريا".ويقر محمد. ص. في التحقيقات التي دونها بنفسه بأنه يحمل دماء على يديه، نتيجة معلومات قدمها عن علم أو جهل، ومن بينهم دماء نصرالله.وخلال إحدى جلسات التحقيق، "انهار الموقوف بعد اعترافه باحتمال ضلوعه في توفير معلومات لوجستية سمحت بتنفيذ عملية الاغتيال".وقبل ذلك، أفاد بأنه "غادر الأراضي اللبنانية مع اندلاع الحرب عبر مطار رفيق الدولي متوجها إلى بلغاريا، حيث التقى هناك، بعد اغتيال السيد ، بمشغله مارتن إضافة إلى عملاء آخرين".وتلقى، بحسب اعترافه، مبلغ 4000 دولار أمريكي كهدية خارج مخصصاته المالية المعتادة، مكافأة على مساهمته.كما أضاف أن "مارتن طلب منه لاحقا العودة إلى لبنان، قبل أن يبلغه مشغله بمعطيات تتعلق بالتحضير لعملية ثانية".وفي أواخر عام 2024، جرى توقيف محمد. ص. على خلفية تحقيق فتحته المديرية العامة للأمن العام حول اختفاء مواطن سوري–أوكراني يدعى خـ.ع. في بيروت، ليتبين لاحقا أن كان قد أوقف الأخير للاشتباه بتعامله مع .وأظهرت التحقيقات، "بعد مراجعة أشرطة المراقبة في الأماكن التي كان يتردد إليها السوري–الأوكراني، أنه كان يلتقي بمحمد. ص، ويتوجهان أحيانا إلى مستودع في منطقة النقاش شرق بيروت، تبين أنه مستأجر من قبل محمد. ص. مقابل نحو 30 ألف يورو لمدة ستة أشهر".