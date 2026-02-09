"حان الوقت لفطمهم".. واشنطن تصف حلفاءها في "الناتو" بالأطفال الرضع

وقال مندوب الدائم لدى " "، ماثيو ويتكير، اليوم الاثنين، خلال فعالية على هامش انطلاق مؤتمر للأمن: "نحن ما زلنا نحبّكم، وأنتم تظلون حلفاءنا، لكننا نريدكم أن تكبروا ويصبح بوسعكم الاعتماد على أنفسكم"، وذلك في معرض تعليقه على طبيعة العلاقات الراهنة بين الولايات المتحدة وبقية أعضاء "الناتو".وأضاف أن الولايات المتحدة لا تطلب من أوروبا أن تصبح مستقلة تماما، بل تصرّ على أن تتحوّل إلى كيان أقوى عسكريا.