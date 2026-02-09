تحذير من "فخ" دولي للعرب

وشدد الأمين العام الأسبق لجامعة على أنه "لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".وأشار إلى أن المتابع للأحداث خلال السنوات الماضية يلحظ محاولات واضحة لإنهاء القضية الفلسطينية عبر حقوق الشعب الفلسطيني وفرض واقع جديد على الشعوب العربية لإجبارها على قبوله، قائلا: "هو ما نرفضه جميعا".وبشأن ، قال موسى إنه فشل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بسبب حق النقض "الفيتو" وازدواجية المعايير، وطمع وأنانية القوى الكبرى، معتبرا أن القائم يتهاوى أمام نظام جديد يعاد رسمه حاليا دون إتاحة مساحة حقيقية لتدخل الدول المتوسطة.