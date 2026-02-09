روسيا تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات



أعلنت ، إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات.



وذكرت الوزارة، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقتين روسيتين ومياه بحر أزوف.



واضاف: "في التاسع من فبراير، من الساعة 17:00 حتى الساعة 23:00 بتوقيت ، دمرت واعترضت وسائل الدفاع الجوي الروسي المناوبة 20 طائرة مسيرة أوكرانية. منها 12 طائرة فوق أراضي ، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة كورسك، و3 طائرات فوق مياه بحر أزوف".