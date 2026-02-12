اصطدام سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية

ووفقًا لما ذكره المتحدث باسم ، العقيد أورتيز، فإن "المدمرة الأمريكية "يو تروكستون" من فئة "أرلي بيرك" وسفينة الدعم القتالي السريع "يو إس إن إس سابلاي" من فئة "سبلاي" اصطدمتا أثناء عملية التزود بالوقود في عرض البحر".وأضاف أورتيز أن "الشخصين أصيبا بجروح طفيفة وحالتهما مستقرة، وأن السفينتين أكدتا قدرتهما على مواصلة الإبحار بأمان".