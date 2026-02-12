الصفحة الرئيسية
فيديوهات
Sumer Fm
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
اصطدام سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية
دوليات
2026-02-12 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,161 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أفاد متحدث عسكري بأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة إثر اصطدام سفينة حربية أمريكية وسفينة إمداد تابعة للبحرية الأمريكية، كانتا ضمن عملية التزود بالوقود في منطقة البحر
الكاريبي
.
ووفقًا لما ذكره المتحدث باسم
القيادة الجنوبية الأمريكية
، العقيد
إيمانويل
أورتيز، فإن "المدمرة الأمريكية "يو
إس إس
تروكستون" من فئة "أرلي بيرك" وسفينة الدعم القتالي السريع "يو إس إن إس سابلاي" من فئة "سبلاي" اصطدمتا أثناء عملية التزود بالوقود في عرض البحر".
وأضاف أورتيز أن "الشخصين أصيبا بجروح طفيفة وحالتهما مستقرة، وأن السفينتين أكدتا قدرتهما على مواصلة الإبحار بأمان".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
منتدى سومر
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
منتدى سومر
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
