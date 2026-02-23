"انتظروا وشاهدوا".. رسالة مجهولة على الهواتف تثير القلق بإيران

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد توصلوا برسالة مجهولة المصدر وجاء فيها: "الرئيس الأميركي رجل أفعال، انتظروا وشاهدوا".وجاءت هذه الرسالة بعد توالي تهديدات أميركية بشن هجوم واسع النطاق على في حال فشل الجهود الدبلوماسية، كما تزامنت مع خروج آلاف الطلاب إلى الشوارع الإيرانية لإحياء ذكرى الضحايا الذين سقطوا خلال احتجاجات الشهر الماضي.وقالت صحيفة " تايمز" الأميركية، إن أبلغ المستشار أنه سيدرس شن هجوم واسع النطاق خلال الأشهر المقبلة بهدف إجبار القادة على التنحي عن السلطة في حال فشل الجهود الدبلوماسية أو الهجوم الاستباقي في تحقيق المطالب الأميركية.ورغم أن لم يتخذ القرار النهائي، إلا أنه يميل إلى شن ضربة استباقية في الأيام المقبلة لإجبار القادة الإيرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإقناعهم بضرورة التخلي عن قدراتهم لتصنيع السلاح النووي، بحسب الصحيفة.وتشمل الأهداف قيد الدراسة مقر الثوري الإيراني، والمواقع النووية الإيرانية، ومواقع برنامج الصواريخ البالستية.ومن المقرر أن يجتمع مفاوضون من وإيران في جنيف، الخميس، في ما يبدو أنها مفاوضات أخيرة لتجنب صراع عسكري.