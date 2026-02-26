تصعيد عسكري على الحدود بين أفغانستان وباكستان​

أفادت وسائل إعلام أفغانية بتصعيد عسكري كبير على الحدود بين وباكستان، حيث تمكنت القوات الأفغانية من السيطرة على مواقع حراسة حدودية باكستانية.



ووفقا لما نقلته قناة "TOLO News" عن مصادر في الأفغانية، تم الاستيلاء على المواقع في منطقة غوشتا بمقاطعة ننكرهار، وفي مقاطعة كنر، قرب خط "ديوراند" – الحدود غير المعترف بها رسميا من قبل بين الدولتين.

وقال مسؤول عسكري أفغاني: "قواتنا سيطرت على 12 نقطة عسكرية باكستانية والعمليات ما زالت مستمرة".



وأفادت القناة أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين الجانبين في ست مقاطعات أفغانية حدودية هي: ننكرهار، نورستان، كنر، خوست، باكتيا، وباكتيكا. وتدور المعارك بالقرب من خط "ديوراند"، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية من الجانبين حتى الآن.



من جانبها، أكدت الباكستانية أن " الأفغانية أقدمت على عمل غير مبرر على طول الحدود بين بلدينا فقوبل برد فوري وفعال من قواتنا".



يأتي هذا التصعيد بعد أيام من ضربات جوية باكستانية استهدفت مناطق أفغانية، زعمت إسلام آباد أنها موجهة ضد مسلحين، ما دفع كابل إلى الرد عسكريا.