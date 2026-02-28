غوتيريش يدين استهداف إيران: نشهد تهديدا خطيرا للسلم الدولي

ادان الأمين العام للأمم المتحدة ، استهداف ، معتبرا أن العالم يشهد تهديدا خطيرا للسلم الدولي.

وقال غوتيريش، "أدين الضربات العسكرية الواسعة التي نفذتها وإسرائيل ضد ".

وأعرب غوتيريش عن أسفه "العميق لتبديد فرصة الدبلوماسية بعد جولات محادثات بين وطهران بوساطة ".

وتابع "نشهد تهديدا خطيرا للسلم الدولي والعمل العسكري يحمل خطر إشعال سلسلة من الأحداث لا يمكن السيطرة عليها"، حاثا "جميع الأطراف على العودة فورا إلى طاولة المفاوضات خصوصا بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وتعرضت إيران، صباح السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.