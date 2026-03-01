موجة صاروخية جديدة من ايران نحو دول المنطقة.. وتضرر 200 مبنى في تل ابيب

الصفحة الرئيسية
إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة جنوبي البلاد
السومرية
نيوز-دوليات
شنت القوات الايرانية موجة جديدة من الهجمات الصاروخية طالت كلا من اسرائيل والامارات وقطر والاردن والبحرين، فيما اظهرت مشاهد مصورة تصاعد اعمدة الدخان في بنايات عديدة ولاسيما
في دبي
، فيما اعلنت تل ابيب تضرر 200 مبنى منذ يوم امس.
وانطلقت صفارات الانذار في تل أبيب وأسدود وعسقلان والقدس بعد رصد صواريخ من
إيران
، فيما دوت صفارات الإنذار في مدينة العقبة الأردنية قبالة
إيلات
.
واكد المكتب الاعلامي
في دبي
"إصابة شخصين إثر سقوط شظايا من مسيرات اعترضها الدفاع الجوي فوق منزلين في دبي، كما دوت انفجارات في
الدوحة
في
قطر
والمنامة في
البحرين
.
وقالت بلدية تل ابيب ان 200 مبنى تضرر جراء الصواريخ الايرانية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قصف
اسرائيل
ايران
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الامارات
المنامة
البحرين
الأردني
الأردن
+A
-A
بوتين يعلق على اغتيال المرشد الإيراني السيد الخامنئي
05:15 | 2026-03-01
الشيخ نعيم قاسم ينعى السيد الخامنئي ويعلن: المقاومة في لبنان ستواصل الطريق بروحية استشهادية
04:55 | 2026-03-01
الإعلام الإيراني: اللواء أحمد وحيدي يتولى قيادة الحرس الثوري الإيراني
04:22 | 2026-03-01
اول تصريح بعد اعلان سلامته.. الرئيس الايراني: اغتيال المرشد اعلان حرب على الشيعة
04:06 | 2026-03-01
العلاقات العامة لمكتب الرئاسة تؤكد سلامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
04:00 | 2026-03-01
استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز وميناء في سلطنة عمان
03:43 | 2026-03-01
