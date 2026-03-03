كم هي تكلفة F-15 الأمريكية بعدما اسقطت الكويت 3 منها أمس؟

وأعلنت سنتكوم سقوط الطائرات الثلاث أثناء عمليات قتالية، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطتها عن طريق الخطأ.وأفادت بإجلاء أطقم الطائرات إلى المستشفى بعد الحادث.وتُعتبر الطائرات التي سقطت من طراز "F-15 Eagle" واحدة من أبرز طائرات الأمريكي، حيث تبلغ تكلفة طراز "F-15E Strike Eagle" نحو 31.1 مليون دولار وفقاً لقيمة الدولار الثابتة لعام 1998، ما يعني أن قيمتها الفعلية حالياً قد تكون أعلى.ودخلت طائرة F-15E الخدمة في ثمانينيات الماضي، وتهدف لتنفيذ مهام جو-جو وجو-أرض بكفاءة عالية، مع تقديرات تكلفتها للطرازات الأحدث والتي قد تصل إلى حوالي 100 مليون دولار للطائرة الواحدة.