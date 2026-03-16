روسيا ترفض التعليق على تقارير وصول مجتبى خامنئي للعلاج في موسكو

‎وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ردا على سؤال الصحفيين بخصوص "تأكيد التقارير التي تفيد بنقل المرشد الأعلى الإيراني الجديد إلى لتلقي العلاج؟: "لا نعلق على مثل هذه الأمور".‎ويوم أمس الأول، أكد أن المرشد الأعلى الجديد للبلاد مجتبى بخير، متعهدا بأن الجميع سيرونه قريبا.وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "MS Now": "سيرى الجميع قريبا أن القائد الجديد بخير. إنه يؤدي وسيؤدي مهامه". وأضاف أن النظام السياسي الإيراني لا يعتمد على شخص أو مجموعة معينة، وأن هيكله يعمل بشكل جيد.