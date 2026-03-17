ترامب يعلن فنزويلا الولاية الأمريكية رقم 51

وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "واو! في المساء، فازت فنزويلا على بنتيجة 4-2 في نصف نهائي للبيسبول".وأردف بثقة مطلقة: "إنهم يبدون رائعين حقا. تحدث أمور جيدة لفنزويلا في الآونة الأخيرة! أتساءل، ما سر هذا السحر؟ الدولة رقم 51؟ هل من مجيب؟".وتأتي تصريحاته بعد انقطاع وربما توقف تام عن أحاديث سابقة متشابهة في مضمونها وذلك حول نيته ضم كندا وجزيرة إلى المكون الأمريكي.وعبّر ترامب في منشوره عن تشجيع الفريق الفنزويلي للبيسبول وكأنه فريق وطني ضمن المكون الأمريكي.ومن المعروف أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية ضد فنزويلا فجر الثالث من يناير الماضي، وأسفرت عن اعتقال الرئيس وزوجته سيليا فلوريس، قبل نقلهما إلى لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.كما أدت الغارات التي استهدفت العاصمة ومناطق أخرى إلى سقوط ضحايا، حيث أعلنت السلطات الفنزويلية مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة عدد مماثل بجروح، بينهم عسكريون ومدنيون.