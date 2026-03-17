الجيش الإسرائيلي يعلن قتل سليماني في طهران

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته وسائل اعلامية إن "قوات البسيج تشكل جزءا من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني حيث وخلال الاحتجاجات الداخلية في ، ولا سيما في الفترة الأخيرة مع تصاعدها أشرفت قوات هذه القوات تحت قيادته على عمليات قمع مركزية مستخدمةً العنف الوحشي والاعتقالات الواسعة واستخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين".واضاف البيان أن "عملية القضاء على علي ، قائد منظمة الباسيج تضاف إلى نجاح القضاء على عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني الذين خلال العملية وتشكل ضربة قاسية إضافية لمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام".وفي وقت سابق، قال الجنرال إيال زامير، إن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بقوة ضد سلسلة من الأهداف داخل إيران، مشيرا إلى أن "العمليات لا تقتصر على استنزاف القدرات العسكرية والصناعية الإنتاجية الإيرانية، بل تشمل أيضا استهداف عناصر وأجهزة القمع التابعة للنظام".