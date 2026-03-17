إسرائيل تعلن قتل مسؤولين فلسطينيين "كبار" مختبئين في طهران

ووفقًا لصحيفة " " العبرية، أشار زامير إلى أن "هذه الإنجازات شملت عمليات استهدفت عناصر أجنبية مرتبطة بالساحة الفلسطينية، تضمنت إحباط مخططات لشخصيات بارزة من غزة والضفة الغربية كانت مختبئة في منازل آمنة بطهران".وقال زامير "قضينا على مسؤولين كبار"، موضحا أن العمليات الأخيرة تأتي "ضمن الجهود المستمرة للجيش في مكافحة الإرهاب وحماية الإسرائيلي".ومن بين الأهداف الإضافية للعمليات في : الرجل الثاني في ، وقائد قوات الباسيج.وفي وقت سابق، شنت غارة على مجمع تحت الأرض في مدينة قم الإيرانية، حيث يُشتبه بتواجد قيادات بارزة في تنظيم الإسلامي، من بينهم نائب قائد التنظيم أكرم العجوري، ورئيس الجناح العسكري .وقال مصدر مطلع على التفاصيل: "يبدو الأمر جيدًا".وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين عن شن "موجة ضربات واسعة النطاق" ضد ، في اليوم السابع عشر من الحرب. وكتب على تيليغرام أن الجيش "شن موجة واسعة من الضربات استهدفت البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".ويأتي ذلك بعد أن استهدفت غارات إسرائيلية الليلة الماضية الضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب في دمار وحرائق واسعة.