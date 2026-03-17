أمين عام حزب الله يتحدث عن "الحل المتاح" ويؤكد استمرار المقاومة

اعتبر الأمين العام لحزب الله في الشيخ ، الثلاثاء، أن الحل المتاح هو ايقاف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة، مؤكدا استمرار المقاومة في الميدان مهما بلغت التضحيات.

وقال قاسم في رسالة إلى "مجاهدي المقاومة الإسلامية"، "وصلتني رسالتكم من الميدان بعد أن انتشر فيض جهادكم في الأرجاء"، مضيفا " ومقاومته بموقع الدفاع المشروع بمعركة العصف المأكول وفي الدفاع لتحرير الأرض ورفض الاستسلام وحماية الوطن".

ولفت في رسالته "تواجهون الإجرام الصهيوني والطغيان الأميركي والغرب اللاهث لدور وحصة على سيل الدماء الطاهرة"، مردفا "تواجهون التخاذل الخائف والخائن حياة التبعية والذل".

وكشف قاسم "خيارانا في مواجهة العدوان كشف شجاعة المقاومة وأهلها بصبرهم ودقة التزامهم بالمواثيق والعهود"، مشددا أن "الحل المتاح هو ايقاف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة والإفراج عن الأسرى وعودة أهالي القرى والمدن إلى بيوتهم".

وتابع أن "المقاومة مستمرة في ميدان الشرف مهما بلغت التضحيات والميدان هو الذي يحسم المعركة"، معتبرا "خيارنا في مواجهة العدوان كشف مستوى الاعداد المتقن للمعركة بغموض القدرة وحدودها وانتشارها".