آلاف المارينز يتوجهون إلى الشرق الأوسط

وأوردت القناة المعلومات بناء على بيانات تتبع بحري، وأظهرت بيانات نظام التعريف الآلي للسفن أن سفينة الهجوم البرمائي USS Tripoli كانت تقترب من صباح الثلاثاء، بعد مغادرتها في 11 مارس وعبورها الجنوبي بسرعة تقارب 22 ميلا في الساعة.

وتعد هذه السفينة، التي يبلغ طولها نحو 850 قدما وتزن قرابة 45 ألف طن، بمثابة حاملة طائرات صغيرة، إذ يمكنها حمل مقاتلات الشبح من طراز F-35 وطائرات النقل العمودي MV-22 أوسبري، إضافة إلى زوارق إنزال لنقل القوات إلى الشاطئ.



ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن السفينة يرجح أن تقل عناصر من وحدة المشاة البحرية الاستكشافية الـ31، وهي قوة تدخل سريع قوامها نحو 2200 عنصر، وذلك بعد قرار الأميركية نشرها في الشرق الأوسط، من دون الكشف عن موقع انتشارها أو طبيعة المهام الموكلة إليها.



وتتكون هذه الوحدات عادة من أربعة عناصر رئيسية تشمل القيادة والقتال البري والقتال الجوي والدعم اللوجستي، وتستخدم في مهام الإجلاء والعمليات البرمائية والاقتحامات، فضلا عن امتلاك بعضها قدرات على تنفيذ عمليات خاصة.



وأشارت "سي إن إن" إلى أنها طلبت تعليقا من الأسطولين الأمريكيين الخامس والسابع بشأن هذه التحركات، من دون أن تتلقى ردا فوريا.