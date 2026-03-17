أول تعليق للحرس الثوري الإيراني بعد اغتيال رئيس "الباسيج"

وأشار بيان إلى أن "سليماني لعب دورا استراتيجيا في تعزيز هيكل الباسيج الشعبي والجهادي، وتطوير برامج التنمية ومحاربة الفقر، ودعم الفئات الضعيفة، منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى اليوم".واعتبر البيان أن هذا الاغتيال يبرز أهمية دور الباسيج في المواجهة الشاملة مع ما وصفه بـ"الجيش الإرهابي الأمريكي والإسرائيلي".وحذر الحرس الثوري "القتلة الإرهابيين" من أن الباسيج وأعضاء المقاومة لن يتخلوا عن الانتقام لدماء سليماني والشهداء الآخرين، مؤكدا أن دماء هؤلاء الشهداء ستضاعف إرادة الشعب الإيراني في الاستمرار بمسار المقاومة ومواجهة ما وصفه بـ"الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية".