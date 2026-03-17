حاملة الطائرات فورد تغادر البحر الأحمر لإصلاحها بعد حريق

أفاد مسؤول أمريكي، الثلاثاء، بأن حاملة الطائرات فورد ستغادر البحر الأحمر لإصلاحها بعد حريق.

ونقل موقع "يو إس إن آي نيوز" عن مسؤول أمريكي، "حاملة الطائرات فورد ستغادر البحر الأحمر لإصلاحها بعد حريق الأسبوع الماضي".

كما نقلت " تايمز" عن مسؤولين، "حريق حاملة الطائرات فورد قبل أيام أخمد بعد 30 ساعة وسيستغرق إصلاحها أسبوعا على الأقل".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.