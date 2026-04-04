سوريا.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة

ووفقا للمصادر فإن القوة المؤلفة من أربع آليات عسكرية بدأت بتفتيش المواطنين السوريين عند الحاجز قبل أن تقدم على اعتقال طفل دون معرفة الأسباب الموجبة لهذا الاعتقال أو الجهة التي اقتيد إليها سواء داخل الشريط الحدودي أو خارجه إلا أنها أفرجت عنه بعد ساعات من توقيفه.يشار إلى أن قوات فض الاشتباك الدولية "الأندوف" كانت قد وصلت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إلى محيط قرية الزعرورة بريف القنيطرة الواقعة قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل.