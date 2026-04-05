أضرار جسيمة تصيب مجمع الوزارات ومبنى القطاع النفطي في الكويت

وقالت (كونا)، نقلا عن ، إن "استهداف مبنى مجمع الوزارات بطائرة مسيّرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمبنى.. ولا إصابات بشرية"، وقررت الوزارة العمل عن بُعد لموظفي المجمع وتأجيل استقبال المراجعين.وفي وقت مبكر من صباح الأحد، أعلنت اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي بالشويخ (الذي يضم المؤسسة ووزارة النفط) إثر اعتداء بطائرات مسيرة، دون وقوع إصابات بشرية.وأكدت المؤسسة أن "فرق الطوارئ والإطفاء باشرت التعامل مع الحريق، وتم إخلاء المبنى بالكامل".من جانبها، قالت رئاسة للجيش إن "الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، مشيرة إلى أن "أصوات الانفجارات المسموعة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات".ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على لليوم السابع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت دولا خليجية عدة، وكانت قد أعلنت في مناسبات سابقة عن التصدي لهجمات مماثلة.